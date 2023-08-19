Meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Caner Ünal'ın karıştığı silahlı saldırı sonrası yaralanan Muhammed Ağırkan, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kumburgaz'da meydana geldi. Alkol etkisi altında olduğu söylenen Caner Ünal, bir otomobili kullanırken Muhammed Ağırkan ve arkadaşlarının aracına arkadan çarptı. Kazada yaralanmaların olmamasıyla birlikte, taraflar arasında sigorta işlemleri için fotoğraf çekimi talebiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma sırasında Caner Ünal'ın tehditler savurduğu ifade ediliyor. Daha da kötüleşen anlaşmazlık sonrası Ünal, Muhammed Ağırkan'a fiziksel saldırıda bulundu. İki taraf arasında yaşanan kavga sırasında Ünal, aracına giderek bir silah aldı ve Ağırkan'a 14 el ateş etti.

Saldırgan Ünal, olay yerinden hızla kaçarken, Ağırkan dört kurşunun hedef aldığı yaralanmayla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan genç, yaşadığı dehşet verici anları şu şekilde aktardı:

"Arabalarımız arasında yaklaşık bir metre mesafe vardı. Aniden karın bölgemden bir kurşun aldım ve yere düştüm. Ünal, daha sonra bana yaklaşarak göğüs bölgeme ateş etti. Kolum göğsüme yakın bir konumdaydı ve kurşun koluma isabet etti. Ardından bacağıma da iki kurşun sıkıldı. Saldırganın şarjördeki mermilerin tükenme sesini duydum. Son denemelerde mermi bitmişti. Saldırgan kaçarken birkaç el daha ateş etmeye çalıştı."

Ağırkan, yaşadığı dehşet anlarının ardından ameliyata alındı. Yaralarının ciddiyeti nedeniyle bağırsaklarının büyük bir kısmını kaybeden genç, midelerinde de delik oluştuğunu ifade etti. Kalçasında kalan kurşun nedeniyle ağrılar çeken Ağırkan, doktorların yapay damar takarak bacağının kesilmekten kurtulduğunu belirtti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Kumburgaz'da yaşanan olaydan sonra kırk günü aşkın bir süredir firar halinde olan Caner Ünal'ın yakalanması için emniyet güçleri yoğun çaba harcıyor. Muhammed Ağırkan, yaşadığı acı dolu olayın faillinin en kısa sürede adalete teslim edilmesini diliyor. Ağırkan, "İlk on kurşunun beni vurmayışı, Ünal'ın alkollü veya uyuşturucu etkisi altında olmasına bağlanabilir. Bu şahsın adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.