Silivri’de bir otomobil ağaçlık alana uçtu. Taklalar atarak durabilen araçtaki sürücü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Silivri Selimpaşa Araptepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur Onuklu idaresindeki 34 L 4343 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçtu. Direğe çarpan araç, taklalar atarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücüye müdahalede bulundu. Ekipler sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Onuklu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.