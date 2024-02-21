Sakarya Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çözüm Masası, 2023 yılında 200 bin çağrı ile 41 bin online başvuruya cevap verip sorunları çözüme kavuşturarak Sakaryalıların dert ortağı oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve vatandaş arasında köprü görevi gören ALO 153 ve Çözüm Masası, 2023 yılında Sakaryalıların ‘dert ortağı’ oldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi çatısı altında çalışan çözüm merkezi, 365 gün ve toplam 12 aylık süreçte sisteme düşen 200 bin çağrıyı hızlı bir şekilde yanıtladı. Büyükşehir’in hizmet verdiği hayatın her alanında sorunları dinleyen, çözüm için birçok parametrede anlık olarak çalışan bu güçlü ekip, binlerce vatandaşın sorunun çözüme kavuşturarak Sakarya’da en yüksek memnuniyet oluşturan hizmetlerden biri oldu.

Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü’ne binlerce çağrı, kurulan güçlü ekip tarafından cevaplandı ve vatandaşlar yaşadıkları birçok problemi resmî kurumlara bizzat başvuru dahi yapmadan çözüme kavuşturdu. Telefonla iletişimin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi resmî web sitesi, mail, Whatsapp, mobil uygulama ve CİMER’e senkronize çalışan sistem, 12 ay boyunca tam 41 bin online başvuru aldı ve bu başvuruların tamamı çözümlendi. Özellikle son yıllarda kurulan güçlü ekiple talepleri, problemleri ve acil ihtiyaçları giderme konusunda aksiyon kabiliyetini güçlendiren Çözüm Masası, hiçbir sorunu sorun olarak bırakmadı.

Çözüm Masası birimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Sakarya halkına her konuda hizmet etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Çözüm Masası olarak vatandaşlarımızın talep ve önerilerini ilk elden alarak en kısa sürede sonuçlandırıyor ve geri dönüşlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerinin tek merkezden toplayarak, belediyemizin hizmet ağı dışında olan talepleri ilgili kurumlara yönlendirerek süreci takip ediyoruz. Çözüm Masası var ise sorun, sorun olarak kalmaz. 1 milyon Sakaryalının derdine derman olmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.