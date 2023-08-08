İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nde büyük coşku yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçede yetiştirilen doğal ürünleri tüm Türkiye’ye tanıtmak ve Silivri’nin geleneklerini yaşatmak adına düzenlediği festivallere hız kesmeden devam ediyor.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Selimpaşa Limanı’nda düzenlenen festivale Silivrililer ve Selimpaşalılar adeta akın etti.

Festival, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra festival kapsamında ilçede yetiştirilen ürünlerle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz önderliğinde son 4 yılda Selimpaşa’ya yapılan hizmetlerle ilgili hazırlanan kısa video ve Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri davet videosu da gösterildi. Ardından Bey Dans Gençlik ve Spor Kulübü, Zeybek Dans Gösterisi ile sahne aldı. Eğlencenin doruğa çıktığı ünlü sanatçı Deniz Seki konseri ise Selimpaşalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

SELİMPAŞA’NIN EN LEZZETLİ ÜRÜNLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Festival kapsamında gerçekleştirilen en iyi kavun, en iyi bamya üretimi ve en iyi bamya yemeği yarışmaları büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışmaların kazananlarına ödülleri sahnede takdim edildi. En iyi kavun ve en iyi bamya üretimi yarışmalarının birincileri tam altın, ikincileri yarım altın, üçüncüleri de çeyrek altın ile ödüllendirildi.

En lezzetli bamya yemeği yarışmasının birincisi gram altın, ikincisi yarım gram altın, üçüncüsü ise çeyrek gram altın ödülü kazandı. En lezzetli bamya yemeği yarışmasında birinci Alper Temiz, ikinci Enise Töre, üçüncü ise Meryem Özdemir oldu. Yarışmacılara ödülleri Belediye Meclis Üyesi Ömer Tekin, Selimpaşa Mahallesi Muhtarı Hasip Önal ve Selimpaşa Kooperatif Başkanı Mustafa Özgür tarafından verildi. En iyi bamya üretimi yarışmasında birinci Sebahattin Demirel, ikinci Türkan Dişisağlam, üçüncü ise Melek Demirci oldu. Yarışmacılara ödülleri İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, Belediye Meclis Üyesi Ömer Tekin ve Selimpaşa Mahallesi Muhtarı Hasip Önal tarafından takdim edildi. En iyi kavun yarışmasında birinci Serdar Demirel, ikinci İbrahim Erkan, üçüncü Sergen Gönül oldu.

Yarışmacılara ödülleri Belediye Meclis Üyesi Gökan Dirik, Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı ve Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer tarafından verildi. Dereceye giren tüm yarışmacılara ayrıca, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ve yönetim kurulu üyeleri tarafından para ödülü verildi. Halk oyunlarının teşekkür çiçeğini ise MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın takdim etti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz konser sırasında sanatçı Deniz Seki’ye Selimpaşa’nın Topatan Kavunu ve Bamyasını takdim etti. Festival konser programının ardından sona erdi.