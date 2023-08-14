Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 14 farklı boyda düzenlenen güreşlerde altın kemerin sahibi finalde Recep Kara’yı yenen Başpehlivan İsmail Balaban oldu.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Güreş heyecanı organizasyondan 1 gün önce Kumluk mevkiinden başlayan ve sahildeki Atatürk heykeline kadar devam eden kortej yürüyüşü ile başladı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Güreş Ağası Çetin Ceylan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı kortej yürüyüşüne Silivrili güreşseverler de eşlik etti.

Kavaklı’daki er meydanında 14 farklı boyda düzenlenen 18. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ne, aralarında 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile birlikte altın kemerli başpehlivanlar; İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Mustafa Taş ve Osman Aynur’un da yer aldığı 34 başpehlivan ve 350 pehlivan katıldı.

Büyük bir şenlik havasında geçen organizasyona Silivrililerin ilgisi yoğun oldu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, er meydanına Güreş Ağası Çetin Ceylan ile birlikte gelerek etkinliği izlemeye gelenleri selamladı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

14 farklı boyda düzenlenen 18. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin Minik-1 kategorisinde; Andrei Dermenji birinci, Berat Alperoğlu ikinci, Ömer Said Duran ve Muhammed Murat Çiçek üçüncü oldu.

Minik-2 kategorisinde ise; Musab Ümeir Kılıç birinci, Yiğit Kabaktaş ikinci, Kaan Petek ve Ahmet Sincar üçüncü oldu.

Teşvik-1 kategorisinde; Alim Efe Denizci birinci, Yiğit Uzuner ikinci, Arda Umut Erol ve Ahmet Kambolat üçüncü oldu.

Teşvik-2 kategorisinde ise; Muhammet Özer birinci, Mert Ali Bektaş ikinci, Mustafa Yanmaz ve Ahmet Adıyaman üçüncü oldu.

Tozkoparan kategorisinde; Ömer Gül birinci, Can Ergen ikinci, Ferhat Duman ve Ersan Yatkın üçüncü oldu.

Ayak Boyu kategorisinde; Arda Özmutlu birinci, Ahmet Hasan Doğru ikinci, İbrahim Çağan Öztürk ve Emir Yusuf Çolak üçüncü oldu.

Deste Küçük kategorisinde; Caner Arslan birinci, İsmail Sait Işıklı ikinci, Yasir Çavuş ve Emre Bakır üçüncü oldu.

Deste Orta kategorisinde; Oğulcan Yurdakul birinci, Doğukan Kurugan ikinci, Caner Yaygın ve Kerem Dede üçüncü oldu.

Deste Büyük kategorisinde; Cenk Akpınar birinci, Hayrettin Şen ikinci, Yahya Ensar Başdemir ve Ozan Kıl üçüncü oldu.

Küçük Orta Küçük kategorisinde; Engin Atar birinci, Muzaffer Caner Koşum ikinci, Faruk Bafralı ve İsa Oktay Genç üçüncü oldu.

Küçük Orta Büyük kategorisinde ise; Serkan Makas birinci, Abdulbaki Kara ikinci, Yiğit Gider ve Oğuzhan Ünal üçüncü oldu.

Büyük Orta kategorisinde; Alparslan Tekmen birinci, Atakan Makas ikinci, İlhan Ergin ve Yusuf Erdoğan üçüncü oldu.

Başaltı kategorisinde; Burak Şahin birinci, Hasan Özdemir ikinci, Serkan Üğdüler ve Kadir Güleşen üçüncü oldu.

YENİCİ MEHMET GÜREŞLERİNİN ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN OLDU

18. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde büyük merakla beklenen baş kategori mücadelelerinde güreş heyecanı adeta doruğa çıktı.

İzleyicilerin yerinde duramadığı ve kıyasıya rekabetin yaşandığı baş kategorinin finalinde Recep Kara’yı yenen Başpehlivan İsmail Balaban birinci oldu. İkinci Recep Kara olurken, Mustafa Taş ve Özkan Yılmaz ise üçüncü oldu.