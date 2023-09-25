Konya'da eğitime Selçuklu Belediyesi’nin eli değmeye devam ediyor. Tarihi Sille Mahallesi’ne kazandırılacak olan ilkokulun yapımında sona yaklaşıldı.KONYA (İGFA) - Eğitim hayatına sağladığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Selçuklu Belediyesi, ilçenin eğitimine sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor.

Bu kapsamda Sille’de işlevini tamamlayan eski Sille İlkokulu’nun yerine modern bir ilkokul binası kazandırılıyor. Yapımı devam eden ve içerisinde 4 derslik, 1 ana sınıfı, 2 atölye, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunacak okul Sille Mahallesi’nin eğitim alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılayacak. 51 milyon TL’ye mal olacak okulun yüzde 93’ütamamlandı. Okulun öğrencilere Ekim ayında kapılarını açması planlanıyor.

Tarihi Sille’nin Selçuklu Belediyesi’nin en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Başta restorasyonlar, cephe iyileştirmeleri ve sokaksağlıklaştırmaları ile önemli bir cazibe merkezi haline getirdiğimiz Sille Mahallemizde güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Sille’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ilkokul binasını yıkarak yeni ilkokul inşaatını da tarihi Çay Camisi’nin yanında başlatmıştık. Çalışmalarımızda artık sona geldik ve şuan yüzde 93 gerçekleşme oranına ulaşan projemizde imalat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için her türlü fiziki imkanı sağlamaya çalışıyoruz.Ekim ayı içerisinde ara tatil öncesinde inşallah öğrencilerimiz eğitimlerine yeni sınıflarında devam edecek. Sille İlkokulu mimari tasarımı ve modern görünümü ile mahallemize değer katarken eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. Okulumuzun eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.