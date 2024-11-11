Simge Sağın, Antalya'da sahne aldı.

Son zamanlarda Wanda Nara ile arası bozulan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile anılan Simge, sahnede Aşkın Olayım'ı söyledi.

Sağın, Galatarasay taraftarı tarafından sevilen Aşkın Olayım şarkısını seslendirirken Icardi'nin meşhur gol sevinci hareketini yaptı.

Zaman zaman adının aşk iddialarına karıştığı yıldız futbolcu Icardi'nin gol sevincini yaptığı kareyi sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcıya "Icardi" yorumları yaptı.

Simge Sağın verdiği bir röportajda, Icardi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi’ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri. Ona ne söylense yakışır. Hem başarılı hem düzgün biri. Yakışıklı ona olur.