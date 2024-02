Kartepe’de lise ve üniversiteye hazırlanan binlerce öğrencinin başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak 3 bin 309 deneme sınav kitapçığı dağıtıldı.

Kartepe Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçe genelinde lise ve üniversiteye hazırlanan binlerce öğrenciye, başarılarını arttırmak, sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak 3 bin 309 deneme sınavı kitapçığı dağıtıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla ilçe genelinde lise sınavlarına girecek bin 778, 8’nci sınıf öğrencileri ile üniversite sınavlarına girecek olan bin 531, 12’nci sınıf öğrencilerine Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) oluşan toplam 3 bin 309 deneme sınav kitapçığı dağıtıldı. Gençlerle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gençlerimizle her zaman bir aradayız. Öğrencilerimizi okullarında ziyaret ederek onların hayata dair bakışlarını gördük. Geleceğimiz olan evlatlarımız için gece-gündüz çalışıyoruz. Okullarımıza her zaman destek verdik. Kartepe’mizdeki tüm 12. sınıf öğrencilerimize konu anlatımlı deneme seti veriyoruz. Dağıtımlarımızı tamamladık. Başarı çok çalışarak gelir. Her zaman yanınızdayım, güzel başarılarınızı bekliyorum” açıklamasında bulundu.