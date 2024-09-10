Avcılık ve atıcılık sporlarının yoğun bir şekilde gerçekleştiği Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tek kurşun atış yarışması yoğun ilgi gördü.

Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği işbirliği ile düzenlenen yarışmaya özellikle Aydın, Manisa, Uşak, İzmir, Bursa gibi çevre iller başta olmak üzere birçok ilçeden ve çeşitli bölgelerden 10’u resmi sporcu olmak üzere 500’den fazla sporcu katıldı.

Mandıra Harman yeri mevkiinde düzenlenen atışlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Atış alanında avcılar, 35 metre mesafedeki pet şişelerin asılı noktaya ayrı ayrı 5 el ateş etti. Yarışmada Manisa Kırkağaç ilçesinden Mehmet Yıldırım birinciliği üstlenirken, Çanakkale Kalkım’dan Ali Kırca 2., Sındırgı ilçesinden Furkan Kocabaş 3. oldu.

Kepsut ilçesinden yarışmaya katıldıklarını belirten Abdullah Özdemir “Balıkesir’imizin güzel bir ilçesi olan Sındırgımıza bizim hobimiz olan atış turnuvası için geldik. Aynı zamanda atış kulübümüze hem katkımız olsun hem Balıkesir’imizin adını daha güzel yerlere çıkartmak için katılma kararı aldık oğlumla beraber“ diye konuştu. İbrahim Can Özdemir ise “Atıcılık yeni bir poligon olmuş güzel olmuş daha farklı çeşitlerde yapılabilir bence ilerleyen yıllarda Balıkesir’imizde böyle etkinliklerin olmasını güzel buluyoruz” dedi.

Sındırgı Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği başkanı Furkan Kocabaş “Sındırgı Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü olarak düzenlemiş olduğumuz kurşun yarışmasındayız. Bu sene dernek olarak ilki düzenlendi. Yani bu katkılarından dolayı Sındırgı Belediyesine çok teşekkür ederim. Serkan Sak’a Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

Eser Yondu ise “ Sındırgımız biliyorsunuz çok turistik tarihi bir yer. Böyle güzel bir aktiviteyi de burada yaşadığımız için mutluyuz. Güzel bir organizasyon. Tabi ilçede atıcılar çok” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yarışmalara Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, başkan yardımcıları ve protokol üyeleri de katıldı.