Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı.

SON OLARAK ÇAYIROVA BASKETBOL'DA FORMA GİYMİŞTİ

Dalış yapmak amacıyla Dalaman’a gitmekte olan Karaman, yakıt almak için duran arkadaşını yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın kaldırıma çıkması sonucu feci şekilde can verdi. Aracın altında kalan 1990 doğumlu sporcu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Basketbol kariyerine TOFAŞ altyapısında başlayan Karaman, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve son olarak Çayırova Basketbol takımlarında oynadı. Defalarca milli formayı terleten Karaman, Türk basketbolu için önemli bir isimdi.