Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa desteği artarak devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzalayan Talas Belediyesi, ilçe genelindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme ücretlerini karşılıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Uygulama kapsamında 7 bin 285 küçükbaş ve bin 600 büyükbaş hayvan küpelenirken aynı zamanda da aşılama işlemleri yapılıyor.

Yıl boyunca devam edecek olan uygulamada küpeleme ve aşılama işlemlerinin ücretlerinin tamamı Kayseri'ninTalas Belediyesi tarafından karşılanıyor. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapmaları gerekiyor.

ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Uygulamadan yararlanan hayvan üreticileri duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın’a teşekkürlerini ileten üreticiler, proje ile büyük kolaylık sağlandığını ifade etti.

İlçede hayvancılık yapan Burhan Beydili isimli bir üretici, “Devletimizi her şeyi yaptı daha ne yapacak ki. Başkan Yalçın’dan da Allah razı olsun işi gücü rast gelsin.” diyerek memnuniyetini ifade etti.

MECLİSTEN OY BİRLİĞİ İLE KARAR ÇIKMIŞTI

Öte yandan Talas Belediye Meclisi, Talaslı üreticilerin küpeleme ve aşılama ücretlerinin karşılanmasını oy birliği ile kabul etmişti.