Şişli’de, polis ekipleri tarafından yapılan dar alan uygulamasında aranan zanlılar yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00-21.00 sıralarında Kuştepe bölgesinde narkotik - asayiş dar alan uygulaması yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde, aranan 3 şüpheli ile 6 yoklama kaçağı yakalanırken 6,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimde 186 kişi, 15 araç ve 19 motosiklet denetlendi.