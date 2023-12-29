Şişli’de yılbaşına sayılı günler kala alkol satışı yapan iş yerlerine yönelik polis ekiplerince kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimde tekel bayilerin ruhsatları incelenirken, depolar didik didik arandı.

Yılbaşı öncesi polis ekipleri, Şişli’de güvenlik önlemlerini arttı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleriyle beraber Kurtuluş Caddesi’nde bulunan tekel bayilerde kaçak alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetimde tekel bayilerin ruhsat bilgilerini incelenirken bayilerin depolarında didik didik kaçak alkol arandı. Ekipler, Alkollü İçkiler Tebliği çerçevesinde alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolünü de sağladı. Denetimlerin yılbaşına kadar hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.