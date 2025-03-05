ANKARA (İGFA) - Sivas'ta Şehit Ahmet Eyce Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Bölümü öğrencileri, kurulan atölyede okul pansiyonları ile otellerden toplanan artık yiyecekleri kedi ve köpek maması üreterek değerlendiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Sivas Belediyesi'ne satılan mamalar patili dostların beslenmesinde kullanılırken okulun döner sermayesi aracılığıyla mama satışından elde edilen gelirden öğrenciler de pay alıyor. Okul Müdürü Aytekin Yıldırım, uygulamanın hayata geçirilmesinde "Sıfır Atık" projesinin etkili olduğunu söyledi.

Konya'da bir meslek lisesi tarafından üretilen makinelerle okullarında mama üretim tesisi kurduklarını belirten Müdür Yıldırım, hammadde olarak kullanım dışı kalmış gıda maddelerini bulup değerlendirdiklerini söyledi. Projede belirleyici amacın kullanım dışı kalmış ürünlerin geri dönüşüme kazandırılması olduğunu ifade eden Yıldırım, okul pansiyonlarından ve otellerden temin ettikleri kullanım dışı kalmış gıdaları 4 ayrı makinede belirli aşamadan geçirerek kedi ve köpek maması ürettiklerini, ilk 6 aylık hedefin 1 ton mama üretmek olduğunu ve bunu da başardıklarını söyledi.

Bu arada patentini aldıkları SİMA mamaların okulda kurulan işletme üzerinden elde edilen gelirle okula ve öğrencilere katkı sağladığı öğrenildi.