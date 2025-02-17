Sosyal belediyecilik alanında yeni bir hizmeti daha hayata geçiren Sivas Belediyesi, kent merkezinde yaşayan dar gelirli ailelerin Ramazan ayında sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için haftalık 500 TL nakit destek verecek.

Vatandaşların Gülkart hesaplarına yatırılacak bu ödemeler, pazar esnafının cep telefonlarına yüklenecek özel bir uygulama aracılığıyla pazar alışverişlerinde kullanılabilecek.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, projeyi duyurmak amacıyla Tuzlugöl Mahallesi’ne kurulan semt pazarını ziyaret etti. Esnaflar ile tek tek selamlaşarak hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Uzun, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak nakit yardımların detayı hakkında bilgiler verdi.

Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken yerel esnafın da desteklenmesini sağlayan bir sistem oluşturduklarını dile getiren Başkan Uzun, Gülkartlara yatırılacak ödemelerin pazarcı esnafının cep telefonlarına yüklenecek bir uygulama vasıtasıyla alışverişlerde kullanılabileceğini söyledi.

Sağlanacak destekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Halil Şahin ise Gülkart ile yapılacak alışverişlerde pazar esnafı olarak vatandaşlara ilave %10 indirim sağlayacaklarının müjdesini verdi.