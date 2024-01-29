Olay, Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Plevne Caddesi üzerindeki bir işletmede meydanda geldi. İş yerine giren 2 hırsız, tezgahta bulunan SMA hastası bebeğe ait yardım kumbarasını ve kasada bulunan 16 bin 700 TL’yi çaldı. İş yeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kameralardan hırsızlık olayını S.K. ve E.K’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, 2 hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken, E.K. isimli şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA