SOCAR Türkiye’nin dijital ekosistemi geliştirmek ve desteklemek için oluşturduğu açık inovasyon platformu Wennovation üzerinden başlattığı Start-up Challenge programı sonuçlandı. 23 ülkeden katılımın olduğu “Wennovation Start-up Challenge” kapsamında, finale kalan 10 girişimden dördüne iş birliği imkânı sunulacağı açıklandı.

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel holdinglerinden ve önde gelen doğrudan dış yatırımcılarından olan SOCAR Türkiye’nin geçen yıl hayata geçirdiği Wennovation açık inovasyon platformunun ilk programı sonuçlandı. Yurt içinden ve yurt dışından ilgi gören Wennovation Challenge programının kazananları, Alloy Additive, Delivers AI, Flyability ve F-Ray Fintech oldu. Operasyon uygulamaları ve kurumsal süreçlerde fark oluşturan çözümleri ile öne çıkan kazananlar, SOCAR Türkiye’nin ekosisteminde yer almaya ve iş birliği yapmaya hak kazandı.

Verilen bilgiye göre; SOCAR Türkiye, dijital dönüşüm odağında çözümler sunan girişimleri ve girişimcilik ekosistemini desteklemeye, yenilikçi fikirleri bir sonraki aşamaya taşımaya devam ediyor. Bu yenilikçi fikirlerden biri olan SOCAR Wennovation Start-up Challenge ile de rafineri ve petrokimya endüstrisinin dijital dönüşümüne yönelik çözümler geliştiren, prototip seviyesini geçmiş, kullanıma hazır ürün ve servisi bulunan dünya çapındaki girişimcilerle iş birliği hedeflendi. Başvuruların yüzde 40’ının yurt dışından gerçekleştiği Start-up Challenge programı, Akıllı Varlık Yönetimi / İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre / Rafineri ve Petrokimya Operasyonları, Enerji Verimliliği, Sürdürülebilirlik / Fintech olmak üzere 4 ana konu odağında düzenlendi.

Kazanan Girişimler SOCAR Türkiye ile iş birliği yapacak

Başvuru dönemi bir ay süren ve 11 Mayıs’ta çevrimiçi gerçekleştirilen final gününde; finale kalan 10 girişimci, jüri üyelerine dijital çözüm önerilerini anlattı. Final gününün sonunda jüri üyeleri, SOCAR Türkiye’nin iş birliği yapacağı girişimcileri Alloy Additive, Delivers AI, Flyability ve F-Ray Fintech olarak belirledi.

Jüri üyeleri arasında; SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, SOCAR Türkiye İş Mükemmelliği Başkan Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, SOCAR Türkiye Transformasyon Grup Direktörü Burcu Alkan Fincan, SOCAR Azerbaycan Strateji ve İnovasyon Başkan Yardımcısı Tabriz Ammayev, IICEC Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Zaimler, Endeavor Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, MEXT Yönetici Direktörü Efe Erdem ve Hackquarters Kurucu Ortağı Kaan Akın yer aldı.

Finale kalan girişimler ise; Alloy Additive, CYC International, Delivers AI, Finboot, Flyability, F-Ray Fintech, GOARC, Offsetted, RoT Studio ve Visionaize oldu.