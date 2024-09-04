Bilecik’te gerçekleşecek 743’üncü Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri için düzenlenecek spor faaliyetleri değerlendirildi.

Söğüt ilçesinde 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan 743.Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir düzenlenen spor faaliyetleri hakkında toplantı gerçekleştirdi. Yasin Özdemir, yaptığı açıklamada, “Bu sene 743’üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerimizde, geleneksel ve atlı okçuluk, atlı cirit, karakucak güreşi, satranç, mas ve bilek güreşi, dart spor faaliyetleri yer alacaktır” dedi.