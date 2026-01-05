Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, dün oynadığı zorlu Gemlikspor maçından puanla dönmesi bildi.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 13. haftada yarın Bursa temsilcisi Gemlikspor'a konuk oldu. Gemlik İlçe Stadı'nda oynana müsabakanın ilk yarısı karşılıklı bulunan pozisyonların sonuçlanamadığı bir devre oldu. 0-0'lık biten ilk yarının ardından ikinci yarıya iyi başlayan Söğütspor maçın 58'inci dakikasında Yağızcan Şenocak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası takımları Gemlik deplasmanında yalnız bırakmayan Söğütspor taraftarı büyük sevinç yaşadı. Bu golden 10 dakika sonra gelişine Gemlikspor atağında Fatih Kılıççı durumu 1-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol sonrasında maçta başka gol olmazken, takımlar 1'er puanı paylaştılar. Ligin ilk yarısının son maçında Söğütspor aldığı 1 puanla 13 takımlı ligde 19 puanla lider Keçiören Belediye Bağlum'un 5 puan gerisinde 6'ıncı sırada bitirdi.

Söğütspor ligin ikinci devresinde 1 Şubat günü Kütahya temsilcisi Tavşanlı Belediyespor'a konuk olacak.

Öte yandan maçı Sçğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'da izledi.