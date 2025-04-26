Zeki Selçuk’un hazırladığı Koronun Şefliğini müzik öğretmeni Seçil Onay yaptı. Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu tarafından Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden ve Rumeli’nin yöresel eserleri seslendirildi. Koronun seslendirdiği türkülere izleyicilerde eşlik etti. Koronun seslendirdiği eserler müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı. Burhaniye’deki Türk Halk Müziği tutkunları konsere büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde seslendirilen solo ve koro eserler gönülleri okşadı. Konseri, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, -Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü Bülent Akmeşe ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile yaklaşık 300 türkü sever izledi. Katılımcılara teşekkür eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, "Koromuz aylardır çalışıyor. Koroda memurlardan ev hanımlarına ve emeklilere kadar değişik kesimlerden insanlar var. Bu akşam 7’nci konseri verdiler. Koromuz beğeni ile takip ediliyor. Burhaniye’nin yanı sıra Ayvalık, Edremit ve Gömeç den de izleyicilerimiz var. Bu konserlerin devamı gelecek" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna da, "İlçemizde Halk Eğitim Merkezi Korosunun bu akşam gerçekleştirdiği konserde unutulmaz dakikalar geçirdik. Çok güzel bir gece oldu. Ata’mızın dediği gibi sanat karanlığı aydınlatır. Bu gece Burhaniyelilerin yüzü gülüyor. Emeği ecen herkesi teşekkür ediyorum" dedi. Emekli öğretmen Tahir Koparan ise, "Konser çok güzel oldu. Müzik öğretmeni arkadaşlar çok güzel hazırlamışlar. Hele koro şefimiz çok başırılı. Hepsi birbirinden güzel. Burhaniye’miz için çok güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA