Olay, saat 11.20 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak’ta yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, M.K. isimli kişi ile baba M.Ş. (69), oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Ş. (31) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., aracının bagajından aldığı silahla baba ve 3 oğlunu herkesin gözü önünde vurdu.

Çevredeki vatandaşlar ise M.K.’nin elindeki tabancayı almaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı M.K. aracından getirdiği silahı tekrar aracına koyarak kaçarken, yaralı baba ve üç oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yunus Emre Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.