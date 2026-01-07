Uzun süredir hazırlıkları süren ve Genel Kurul’da görüşülmeye başlanan teklif yasalaştığında, trafik cezaları artık yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayacak. Sürücü belgelerinin kalıcı iptalinden hapis cezalarına kadar uzanan bir dizi sıkı önlem, yollarda güvenliği artırmayı amaçlıyor.
Hız Aşımında Ehliyet İptali Dönemi Başlıyor
Yeni yasa teklifiyle hız sınırlarını ihlal etmenin sonuçları çok daha ciddi hale geliyor. Artık sadece para cezası uygulanmakla kalmayacak; hızın limitin ne kadar üzerinde olduğuna göre ehliyete el koyma süreleri farklılaştırılacak. Aynı bölgede bir yıl içinde 5 kez hız sınırını aşan sürücülerin ehliyetine doğrudan el konulacak. Ayrıca yüksek hız ihlallerinde 30, 60 ve 90 günlük ehliyet geri alma süreleri devreye girecek. Bu uygulama, sık sık hız yapan sürücüleri uzun süre trafikten men etme riski taşıyor.
Trafikte Saldırganlığa 180 Bin TL Ceza
Yollarda sıkça karşılaşılan ve "yol verme kavgası" olarak bilinen taciz amaçlı takipler ile araçtan inerek diğer sürücüleri tehdit etme eylemleri, artık en ağır suçlar kategorisinde değerlendiriliyor. Bu tür saldırgan davranışlarda bulunan sürücülere tam 180 bin TL idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 60 gün süreyle iptal edilecek. Ayrıca, radar denetimlerinden kaçmak için kullanılan radar tespit cihazlarını (jammer) üreten veya kullananları ise 370 bin TL'ye kadar çıkan devasa cezalar bekliyor.
Ambulans ve İtfaiye Yolunu Tıkayanlara Ağır Ceza
Hayat kurtaran araçların geçişini engelleyen sürücülere yönelik yaptırımlar ciddi şekilde artırılıyor. Ambulans, itfaiye veya polis araçlarına yol vermeyenlere 15 bin TL’den başlayıp 46 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak. Bu ihlali yapanların ehliyetine ise 30 gün süreyle el konulacak. "Fermuar sistemi" kuralına uymamak artık sadece vicdani değil, ciddi hukuki sonuçlar doğuracak.
Yarış Yapanlara ve Olay Yerinden Kaçanlara Hapis Yolu
Trafiği tehlikeye atan kaçak yarışların cezası 46 bin TL olarak güncellenirken, bu kişilerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. En kritik maddelerden biri ise kazalara ilişkin: Ölümlü veya yaralanmalı bir kazaya karışıp olay yerini terk eden sürücüler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebebiyet verenlerin ehliyetleri 60 gün süreyle askıya alınacak.
Cep Telefonu ve Gürültü İhlallerine Ağır Yaptırım
Trafikte en sık rastlanan ihlallerden biri olan seyir halindeyken cep telefonu kullanımı için 5 bin TL ceza uygulanacak. Yüksek sesle müzik çalmak veya egzoz gürültüsü çıkaran sürücüler ise 16 bin TL para cezasına çarptırılacak. Meclis onayına sunulan bu düzenlemelerle, Türkiye’de yolların denetiminin daha sıkı ve tavizsiz şekilde yürütülmesi hedefleniyor.