Uzun süredir hazırlıkları süren ve Genel Kurul’da görüşülmeye başlanan teklif yasalaştığında, trafik cezaları artık yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayacak. Sürücü belgelerinin kalıcı iptalinden hapis cezalarına kadar uzanan bir dizi sıkı önlem, yollarda güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Hız Aşımında Ehliyet İptali Dönemi Başlıyor

Yeni yasa teklifiyle hız sınırlarını ihlal etmenin sonuçları çok daha ciddi hale geliyor. Artık sadece para cezası uygulanmakla kalmayacak; hızın limitin ne kadar üzerinde olduğuna göre ehliyete el koyma süreleri farklılaştırılacak. Aynı bölgede bir yıl içinde 5 kez hız sınırını aşan sürücülerin ehliyetine doğrudan el konulacak. Ayrıca yüksek hız ihlallerinde 30, 60 ve 90 günlük ehliyet geri alma süreleri devreye girecek. Bu uygulama, sık sık hız yapan sürücüleri uzun süre trafikten men etme riski taşıyor.

Trafikte Saldırganlığa 180 Bin TL Ceza

Yollarda sıkça karşılaşılan ve "yol verme kavgası" olarak bilinen taciz amaçlı takipler ile araçtan inerek diğer sürücüleri tehdit etme eylemleri, artık en ağır suçlar kategorisinde değerlendiriliyor. Bu tür saldırgan davranışlarda bulunan sürücülere tam 180 bin TL idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 60 gün süreyle iptal edilecek. Ayrıca, radar denetimlerinden kaçmak için kullanılan radar tespit cihazlarını (jammer) üreten veya kullananları ise 370 bin TL'ye kadar çıkan devasa cezalar bekliyor.