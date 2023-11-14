Denizli'de 14.00 sıralarında Atalar Mahallesi 1343 Sokak'ta inşaat ustası olan Emin Ülker, takip ettiği eşi Özlem Ülker ile arkadaşı Yusuf Cavlak'a, sokakta birlikte yürüdükleri sırada pompalı tüfekle art arda ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Cavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİ

Polis, olayın ardından kaçan Emin Ülker'in yakalanması için çalışma başlattı.

Çifte cinayet şüphelisi Emin Ülker, olay yeri yakınlarındaki 1333/1 Sokak'taki bir bahçe içerisinde ölü bulundu.Ülker'in olayda kullandığı tüfeği çenesini altına dayayarak intihar ettiği belirlendi.

Her iki olay yerinde yapılan inceleme sonrası Cavlak ve Ülker'in cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yapılan araştırmada, Emin Ülker'in eşi Özlem ile müzisyen arkadaşı Yusuf Cavlak arasında ilişki olduğu iddiasıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olayın ardından cansız bedenler morga kaldırılırken, hastaneden bir acı haber daha geldi.Özlem Ülker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle ölü sayısı 3'e yükseldi.

4 SAAT ÖNCE CİNAYETİ PAYLAŞMIŞ

Bu arada yapılan incelemede Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Denizli'de sokak ortasında cinayet! Karısı ile birlikte yürüyen adamı vurdu! Cinayetten 4 saat önce paylaşım yaptı ile ilgili etiketler