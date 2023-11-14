Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre; Bursa halkı bugün çok bulutlu bir havaya uyanacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9° seviyelerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık ise 19° olarak tahmin ediliyor.

15 Kasım Çarşamba günü Bursa, çok bulutlu bir havanın etkisine girerken en düşük hava sıcaklığı 9° olarak ölçüldü.

16 Kasım Perşembe günü için en düşük hava sıcaklığı 11° olarak ölçlürken gün içinde sağanak yağış etkili olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

İnegöl halkı bugün, çok hafif yağmurla karşı karşıya gelirken en düşük sıcaklığı 10° olarak tahmin ediliyor.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini