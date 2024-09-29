Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 19-26 Eylül tarihlerinde 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplamda 474 bin 317 araca ve sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerinin bir haftalık faaliyetlerini paylaşırken, 2024 yılının ilk 8 aylık döneminde 75 bin 451 motosiklet ve motorlu bisikletlerin ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştığını, kazaların yüzde 65,9'unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 19-26 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini ve toplamda 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerinin yanı sıra Polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerince denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edeceğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" çağrısında bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1840257185462223175