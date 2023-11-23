İsrail ve Hamas arasında varılan ‘insani duraklama anlaşmasına’ ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, anlaşmanın uygulanacağı tarihin bugün ilerleyen saatlerde duyurulacağı belirtilmişti. Dışişleri Bakanlığı saati açıkladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci, cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacak" açıklamasını yaptı.
ATEŞKES YARIN 8'DE BAŞLAYACAK!
Yapılan açıklamada, "4 gün sürecek ateşkes yarın Türkiye saatiyle 8'de başlayacak Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de bırakılacak" denildi.