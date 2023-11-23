İnegöl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Çorum’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ali Hakan Karataş'ın kullandığı 05 HA 485 plakalı otomobil Çorum-Samsun Karayolu Konaklı mevkiinde yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ali Hakan Karataş'ın Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ