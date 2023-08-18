Bursa'da meydana gelen olayda, sinir krizi yaşayan bir birey, bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin sardığı evin üst katında mahsur kalan 15 yaşındaki kuzen ve yengesi, itfaiye ekiplerinin koordineli çabalarıyla kurtarıldı. Aynı anda, kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından olay yerinde yakalandı.

Olay, bugün saat 16.00 civarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde gerçekleşti. Hoşgör Sokak'ta yer alan 2 katlı bir binanın birinci katında ikamet eden 29 yaşındaki Tarkan B., madde etkisi altında evini ateşe verdi. Yangın hızla yayılarak daireyi sararken, çevrede bulunanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederken, Nilüfer Polis Merkezi'nin personeli de kaçmaya çalışan şüpheli Tarkan B.'yi yakalayarak olay yerine getirdi.

Üst katta mahsur kalan Sevinç B. ve 15 yaşındaki kuzeni Cemre B., itfaiye ekiplerinin özenli çalışmasıyla evden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen bu iki aile üyesi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, gözaltına alınan şüpheli Tarkan B.'nin ifadesini aldıktan sonra, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor.