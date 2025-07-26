Federasyondan yapılan açıklamada, bölgede etkisini artıran hava sıcaklıklarının sporcu sağlığını tehdit ettiği, bu nedenle maçların güvenlik gerekçesiyle ertelendiği belirtildi.

Yeni maç tarihlerinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı açıklandı. Futbolseverlerin ve katılımcı köy takımlarının federasyonun resmi açıklamalarını takip etmeleri istendi.

İnegöl’de son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, özellikle açık alanda gerçekleştirilen etkinlikleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları günün en sıcak saatlerinde açık havada bulunmamaları konusunda uyardı.