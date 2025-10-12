Manyas Gölü’nde sonbahar göçü başladı. Her yıl olduğu gibi bu sonbaharda da Manyas Gölü, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Özellikle pelikanlar ve flamingolar, göl çevresinde gözlemlenmeye başlandı. Gölün zengin ekosistemi ve bol balık kaynakları, pelikanların burada konaklamasını sağlıyor. Flamingolar ise gölün sığ ve tuzlu alanlarında beslenerek pembe renkleriyle doğaya renk katıyor.

Avrupa Konseyi A sınıfı diplomasına sahip özel bir koruma alanı olan ve 266’dan fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bu bölge, özellikle sonbaharda kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için eşsiz fırsatlar sunuyor. Bursalı fotoğraf sanatçısı Recep Burçak da Manyas Gölü’ne sonbahar ziyaretinde bulunan pelikan ve flamingo sürüsünü günün çeşitli zaman dilimleri içerisinde görüntüleyen sanatçılardan bir tanesi.

Tepeli pelikan ve küçük ak balıkçıl gibi türler de bu dönemde sıkça görülüyor. Uluslararası öneme sahip olan Manyas Gölü, 1998 yılında Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmış bir sulak alan. Bu statü, gölün sadece Türkiye için değil, uluslararası düzeyde de önemli bir biyolojik çeşitlilik merkezi olduğunu belgeliyor.

Bandırma Belediyesi ve Kuş Cenneti Milli Parkı yetkilileri, doğa severleri bu eşsiz göç dönemini izlemeye davet ediyor. Göl çevresinde kurulan gözlem kuleleri ve yürüyüş parkurları sayesinde ziyaretçiler kuşları rahatsız etmeden izleyebiliyor.

Doğanın ritmini izlemek isteyenler için Manyas Gölü, bu sonbaharda kaçırılmayacak bir durak. Ak pelikanların zarif süzülüşü ve flamingoların pembe dansı, gölün sakin sularında hayat buluyor.