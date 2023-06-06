Yılın en dikkat çeken projeleri ve isimlerinin yarıştığı Power Müzik Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Sony Music sanatçıları geceden 3 ödülle ayrıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en güçlü isimlerine toplam 12 kategoride ödülleri takdim edilirken Sony Music Türkiye sanatçılarından En Güçlü Yükselen Şarkıcı ya da Grup kategorisinde Güneş ödüle layık görülürken, Sony Music ailesi 2 ödül aldı.

En Güçlü Uluslararası Şarkıcı ya da Grup kategorisinde ödül Adele’e verilirken, En Güçlü Uluslararası Şarkı Tom Odell’in efsanevi şarkısı Another Love’ın Tiesto Remix’ine gitti.

En Güçlü Yükselen Şarkıcı ya da Grup: Güneş

En Güçlü Uluslarası Şarkıcı ya da Grup: Adele

En Güçlü Uluslararası Şarkı: Tom Odell - Another Love (Tiesto Remix)