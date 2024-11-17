Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamaya koyduğu tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelini üreticilere anlatmak amacıyla hazırladığı ve 33 soruya yanıt verdiği rehberi resmi internet sitesinde yayımladı.ANKARA (İGFA) - Tarımsal üretimi etkileyen koşulların hızla değiştiği ve gıdaya olan talebin arttığı yeni dönemde planlı üretimi uygulamaya koyan Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel, hayvansal ve su ürünlerindeki yenilikleri 33 soruda cevaplandırdı.

Rehberde, suyu merkeze alan tarımsal planlamanın amaçlarından desteklemelerdeki değişikliklere, destekleme ödemelerinden nasıl yararlanılacağından tarımsal arazilerin kiralanmasından, kadın ve genç çiftçilere sağlanan desteklere kadar yeni modelin neler getirildiği kamuoyu tarafından merak edilen sorulara yanıt verildi.

Bitkisel, hayvansal ve su ürünlerini üretimlerini kapsayan yeni modele ilişkin en çok merak edilen 33 soru ve cevabın yer aldığı rehbere ulaşmak için tıklayabilirsiniz