Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve popülerlik kazanan "kolonya yakma" akımı, çocukların sağlığını tehlikeye atıyor. Kullanıcılar, kendilerini kolonya ile sıvayıp çakarak ateşe verme eylemlerini videoya kaydederek paylaşırken, bu tehlikeli trend çocukların ciddi yanık riski altına girmesine neden oluyor. Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, çocukların ilgi ve beğenilme arzusuyla gerçekleştirdikleri bu videoların, hayatları boyunca taşıyacakları izler ve sakatlıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Sabriye Dayı, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne son dönemde 12 vakanın "kolonya yakma" nedeniyle başvurduğuna dikkat çekti. Dayı, çocukların sosyal medya platformlarında ilgi çeken videoları izleyerek birbirlerini meydan okumaya veya arkadaşlarını taklit etmeye teşvik ettiklerini ifade etti. Kolonya, çakmak ve alevle oynarken aynı anda canlı yayın yapmanın, son derece ciddi yanıklara neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dayı, bu tür vakaların uzun süreli tedavi ve ameliyatları gerektirdiğini, ayrıca kalıcı izler ve sakatlıklarla sonuçlandığını belirtti.

Ailelere, bu tehlikeli akıma karşı son derece dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan Doç. Dr. Dayı, çocukların henüz riskleri tam olarak anlayamadığı erken yaşlarda bu tür akımlara kolayca kapılabildiklerine dikkat çekti. Ayrıca çocukların yanıcı maddelere kolayca erişebildiğini ve yalnız kaldıkları anlarda bu tehlikeli denemelere giriştiklerini ekledi. Bu nedenle çocukların ulaşabileceği yerlerde yanıcı maddelerin bulunmamasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Dayı, toplum olarak bu tehlikeli akıma karşı daha fazla bilinçlenilmesi gerektiğini ve bu sayede yanık vakalarının azaltılabileceğini dile getirdi.