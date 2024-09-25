İstanbul Sultanbeyli'deki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden kendi kendine düğün yapmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut baba evi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Aykut'un yakın arkadaşları olduğu öğrenilen Engin-Dilan Polat çifti de katıldı.BURSA (İGFA) - Tiktok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli'de bir veda mektubu bırakıp evinin 5'inci katından atlayıp yaşamına son verdi. Genç fenomen Bursa’daki baba evinde son yolculuğuna uğurlandı.

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Aykut'un intihar etmeden önce ise bir veda mektup bıraktığı da ortaya çıktı.

"NASIL ŞAŞIRTTIM AMA YİNE SİZİ"

Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi.” ifadelerine yer verdi.

Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alınan Kübra Aykut’un cenazesi defnedilmek üzere Bursa’ya getirildi.

BURSA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Baba ocağı olan Yıldırım İlçesine bağlı Selçukbey Mahallesi Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Kestel ilçesinde bulunan Erdoğanköy Mezarlığına defnedildi.

ENGİN-DİLAN POLAT ÇİFTİ DE KATILDI

Cenaze namazına CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya katıldı.

Kübra Aykut'un yakın arkadaşları Dilan Polat ve eşi Engin Polat da cenaze töreninde hazır bulundu.