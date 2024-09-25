Dostoyevski’nin kaleme aldığı "Suç ve Ceza" tiyatro sahnesine uyarlandı. Türkiye’nin farklı şehirlerde seyirciyle buluşacak oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petroviç’ı merkeze alan iki kişilik oyunun yapımcılığını Sek Production, organizasyonunu ise Chaplin Sanat üstleniyor. Farklı şehirlerde seyirciyle buluşacak oyunun biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Sahnelendiği yerlerde seyircilerin büyük beğenisini kazanan oyun, insanı tüm yönleriyle tahlil ederken, suç ve ceza kavramını ele alıyor. Oyun, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Yalova’da sahne alacak.