Bakan Göktaş, sosyal medyanın olumsuz etkilerinden etkilenen çocukların risk altında olduğunu vurguladı. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Göktaş, platformlara yönelik yasaklamalar yerine, çocuklar için doğrulama sistemlerinin devreye alınacağını ifade etti.

Göktaş, “Sosyal medya platformları ve dijital oyun ürüeticilerinin kullanıcının çocuk olduğunu tespit etmesi için yaş doğrulama sistemi kurmalarını öngörüyoruz. Yani “Dijital kimlik” uygulamasını hedefliyoruz. “Kısıtlamada 16 yaş kriterini esas almakla birlikte uzman görüşlerini de alarak kademeli tespit edilmesini planlıyoruz. ” ifadelerini kullandı.