Korkmaz, tüm Kafkas camiasına, İnegöl’de faaliyet gösteren dernek başkanlarına ve mülki amirlerine seslenerek, birlik ve beraberlik ruhunun yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Yıllardır bölgenin spor ve kültür dünyasında önemli bir yer edinen Kafkasspor’un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir kültürel miras olduğunun altını çizen Korkmaz, bu mirasın korunması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

“Birlik Olursak Başarırız”

Korkmaz yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“26 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan Kafkasspor kongresi, yalnızca kulübümüzün geleceğini belirlemekle kalmayacak; aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlik ruhumuzu da güçlendirecek bir adım olacaktır. Bugün, geçmişteki başarılarımızı hatırlama ve geleceğe umutla bakma günüdür. Kafkasspor’u hak ettiği yere taşımak, sadece yönetim kurulu üyelerinin değil, tüm camiamızın sorumluluğundadır.”

Korkmaz, İnegöl’deki tüm dernek başkanlarını ve mülki amirleri kongreye davet ederek, bu sürece destek olmaya çağırdı. Katılımın yüksek olmasının, kulüp ve camia açısından büyük bir motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Kafkasspor İçin Yeni Bir Sayfa

Kongrenin, Kafkasspor’un yeniden yapılanması ve kötü gidişata dur demek adına önemli bir fırsat olduğunu belirten Korkmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu kongre, sadece bir seçim değil; aynı zamanda geleceğimiz için bir dönüm noktasıdır.

Hep birlikte bir sinerji yaratarak, Kafkasspor’u hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu vesileyle tüm İnegöl halkını ve spor severleri de yanımızda görmek istiyoruz.”

Bahattin Korkmaz’ın bu çağrısı, Kafkasspor’un geleceği için bir umut ışığı olarak görülüyor. 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek kongrenin, kulüp ve camia adına bir milat olması bekleniyor.

Bu süreçte, İnegöl’ün önde gelen isimlerinin ve halkının göstereceği destek, Kafkasspor’un yeni bir başarı hikâyesi yazmasında büyük rol oynayacak.

26 Aralık 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek kongreye tüm camia üyeleri, dernek başkanları ve İnegöl halkı davet edildi.