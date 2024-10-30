Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ortaya atılan ve hızla yayılan “içinde uyuşturucu olan şekerlerin çocuklara ücretsiz dağıtıldığı” iddiası üzerine okul çevrelerinde denetimleri arttırdı.

Süleymanpaşa ilçesi genelinde okul bölgelerindeki dükkanlar ve okul içlerindeki kantinlerde denetim yapan zabıta ekipleri, “içinde uyuşturucu olan şekerlerin çocuklara ücretsiz dağıtıldığı” iddialarını da araştırarak, ilgili ürünün yanı sıra tüm ürünleri kontrol edip firma sahiplerini konu ile ilgili bilgilendirdi. Yapılan denetimler ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan her şeyin doğru olmadığını belirterek, vatandaşları uyardı.