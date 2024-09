Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılpınar Mahallesi’nde lisede okuyan kız öğrenci B.Y. sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK’yı destekleyici ifadeler kullandı.

Bu paylaşım üzerinde sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan B.Y., durumun ihbar edilmesiyle Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, B.Y.’nin terör örgütü PKK’nın propagandasını yaparak, bu tür içerikleri sosyal medya üzerinden yaydığı belirlendi. Sosyal medya hesabının incelendiğinde terör örgütü PKK’ya övgüler dolu içerikleri olan B.Y. hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çerkezköy Kaymakamlığı da lise öğrencisi olduğu öğrenilen B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.