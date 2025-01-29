Nilüfer Belediyesi’nin vatandaşa daha yakın olmak ve katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek amacıyla başlattığı ‘Şadi Başkan Mahallende Söz Sende’ programı devam ediyor. Bu defa İhsaniye Mahallesi’nde gerçekleştirilen buluşmada Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıncı ve Nilüfer’deki diğer mahalle muhtarları yer aldı.

Doğum günü sürprizi

Buluşma öncesinde bölge esnafını ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, “hayırlı işler” dileklerinde bulundu. Ardından İhsaniye Mahalle Muhtarlığı’na geçen Başkan Şadi Özdemir, burada bir sürprizle karşılaştı. Nilüferli mahalle muhtarları yaptıkları organizasyon ile Başkan Şadi Özdemir’in doğum gününü kutladı.

Talepler dinlendi

Cami Sokak Muhtarlık yanındaki park alanında gerçekleşen ‘Şadi Başkan Mahallende Söz Sende’ buluşmasında mahalleliler; beklenti ve taleplerini sıraladı. Yoğun ilgi gören buluşmada vatandaşların; engelli parkları ve yollarının yenilenmesi, kentsel dönüşüm, çocuk oyun parkının yenilenmesi ve pazarlarda fiyat denetiminin yapılması yönünde talepleri oldu. Gelen istekleri not alan Başkan Şadi Özdemir, ilgili birim müdürleri ile de görüşüp, sorunların çözümü konusunda talimatlar verdi.

Vatandaşlarla iletişimin önemini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, doğrudan iletişim kurarak, onların sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek istediklerini söyledi. İhsaniye Mahallesi’nde olduğu gibi Nilüfer’in tüm mahallelerine gideceklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlarla birebir görüşeceklerini kaydetti. Mahalle komitelerinin önemini de vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, buradan geçmeyen bir projeyi hayata geçirmeyeceklerini dile getirdi.

İhsaniye Mahallesi sakinleri, Başkan Şadi Özdemir’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür etti.