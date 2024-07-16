Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü’nden Fatih Emre Düzcan, AYT sözelde Türkiye birincisi oldu. Dershane ve özel ders almadan, okulunun ve öğretmenlerinin büyük katkısıyla hazırlık sürecini tamamladığını söyleyen Düzcan, “Bazı günler hiç soru çözmedim, sadece kitap okudum; bazı günler ise binden fazla soru çözdüm” dedi.

YKS, Alan Yeterlik Testi (AYT) sözel alanda Türkiye 1’incisi Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü öğrencisi Fatih Emre Düzcan oldu. Sınava sadece okulda aldığı eğitimle hazırlandığını söyleyen Düzcan, kendisinin birinciliği götüren başarısını şu sözlerle anlattı:

“Sınav süreci zorlayıcıydı. Ancak ailem ve okulumun desteği ile bu zorlu sürecin başarıyla tamamladım. Dershane ve özel ders almadan sadece okulda aldığım eğitim, öğretmenlerim ve ailemin destekleriyle başarıya ulaştım. Seneye sınava girecek olan arkadaşlarıma önerim, motivasyonlarını asla kaybetmesinler. Benim zaman zaman motivasyonumun düştüğü anlar oldu. Ancak çalışmayı hiç bırakmadım çünkü hayallerime ulaşacağım günün gerçekleşeceğine hep inandım. Hiç vazgeçmedim. Sonunda başardım” dedi.

Eğitim hayatı boyunca düzenli ders çalıştığını belirten Düzcan, kendisine sözelde Türkiye birinciliğini soru çözmesinin yanı sıra bol bol kitap okumasının sağladığını söyledi. Fatih Emri Düzcan, “Bazı günler hiç soru çözmeden sadece kitap okudum. Bazı günler ise binden fazla soru çözdüm. Kitap okumak her zaman motivasyonumu ve çalışmadığım anları değerli kıldı” dedi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını sabah teyzesinin telefonuyla öğrendiğini belirten başarılı öğrenci, ailesinin Türkiye birincisi olduğu haberini alır almaz çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin ise beklediği bir sonuç olmasına rağmen sonuçları gördüğünde ilk anda heyecana kapılıp inanamadığını dile getirerek, çocukluk hayali olan Hukuk Fakültesi’ni böyle bir başarı ile kazanmasının gururunu yaşadığını söyledi.

Denetimli Serbestlik Müdürü olan baba Yüksel Düzcan ise çocuğunun emeğinin karşılığını aldığını görmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyledi. Gururlu baba, “Eşimle birlikte gözyaşları içinde oğlumuzu kutladık. Sürpriz olmayan bir başarı olmasına rağmen bize tarif edilemez duygular yaşattı. Çocukluğundan beri hep Hukuk Fakültesi’ne gitmek istiyordu, hayallerine kavuştuğu için çok mutluyuz’’ dedi.