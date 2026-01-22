Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli personel alımında uygulanacak yöntemler yeniden düzenlendi.

Yapılan değişiklikle birlikte, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu da söz konusu mevzuatın kurumsal kapsamına dahil edildi.

Yeni düzenlemeye göre, Savunma Sanayi Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımlarında KPSS B grubu puan sıralaması dikkate alınacak. Bu kapsamda, ilan edilen pozisyon sayısının en fazla üç katı kadar aday giriş sınavına davet edilecek. Personel alımları ise Başkanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınavların sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

Yarı zamanlı çalışma düzenlemesi

Kararla birlikte, devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda sözleşmeli personele de kıyasen uygulanması öngörüldü.

Ancak hizmetin gereği, pozisyon unvanı veya kurum bazlı ihtiyaçlar dikkate alınarak bu haktan yararlanamayacak personel grupları Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

Kamuda görev alan 500 bine yakın sözleşmeli personelin olduğu biliniyor.