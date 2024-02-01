Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan gazeteci, siyasetçi ve iş insanı Fikret Bayram kendinden yine söz ettirmeyi başardı.

Saadet Partisi’nin etkili isimlerinden biri olan Fikret Bayram, en son 2019 genel seçimlerinde partisi tarafından Bursa 2. sırada milletvekili adayı gösterilmişti.

Son olarak facebook hesabından bir paylaşım yapan Bayram, siyasi birikimlerine dayanarak yaptığı tahminde AK Parti adayı Alper Taban’ın yeniden İnegöl Belediye Başkanı seçileceğini iddia etti.

Bayram paylaşımında şu sözlere yer verdi, “ Evet bir çok aday adayı çıktı sahneye.

İçlerinde yakın akrabam da, eski dostlarım da mevcut. Ancak eğer ben bunca yıllık siyasi bilgi birikimimi doğru kullanabildiysem gözlemim odur ki ; Bu yarıştan açık ara mı dersiniz, burun farkı ile mi dersiniz bence Alper Taban Ak Parti Belediye Başkan Adayı olacaktır. Hep birlikte göreceğiz.”