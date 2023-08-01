Cinsel ilişkinin ardından spermin vajinadan dışarı akması hamileliğe engel olur mu?



Hamile olma sorunu ile karşı karşıya kalan veya kısırlık (infertilite) tedavisi gören hastaların bir kısmı, cinsel ilişki esnasında erkeğin boşalması ile vajina içerisine bırakılan spermlerin yeniden dışarı kaçması (atılması, akması) gibi şikayetlerde bulunurlar ve bu durumun da hamileliğe engel olmasından, kısırlığa sebebiyet vermesinden endişe duyarlar.



Cinsel ilişki esnasında erkeğin boşalması ile beraber vücut dışına çıkan sıvıya, meni veya semen ismi verilir. Semen sıvısı yaklaşık 3 cc ile 5 cc arasında olmaktadır. Erkek kadının içerisine boşaldığı zaman, bu sıvı vajina ile rahim ağzı (serviks) arasında bulunan girintili bölge içerisinde (posterior forniks) toplanır. Bu sıvı içerisinde milyonlarca adet sperm bulunur. Ancak spermler sıvının yalnızca %5’lik bir kısmını meydana getirirler. Meni sıvısının %95’i sperm dışındaki maddelerden meydana gelmektedir.

Vajinaya erkeğin bıraktığı sıvıda ortalama olarak, 50 ile 100 milyon civarında sperm bulunmaktadır. Ancak bu spermlerden yalnızca bir kaç adedi rahim ağzından geçerek rahim içerisine ve tüp organına doğru ilerler ve yalnızca da 1 sperm yumurta ile birleşip döllenmenin gerçekleşmesini sağlar. bunun neticesinde de hamilelik meydana gelir. Kısacası, erkeğin boşalması ile vajinaya dökülen sıvının %95’lik bir bölümü zaten sperm dışında olan maddelerdir ve bunlar rahim içerisine doğru da ilerlemezler. Bu sebepten dolayı da, vücut dışarısına atılırlar. Bu durumun yanı sıra, rahim içerisine ilerlemeyen spermler de aynı şekilde vücuttan dışarı atılır.

Spermler ne zaman rahim içerisine ve tüplere ilerler?

Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda, cinsel ilişkinin ardından erkeğin vajinaya boşalttığı spermlerin, sadece 2 dakika içerisinde rahim içerisine ve tüplere ilerlediği kayıt edilmiştir. Bu sebepten dolayı, vücut dışına akan spermlerin ve diğer sıvıların hamileliği önlemesi veya kısırlığa sebep olması söz konusu olmamaktadır. Spermler 3 gün süre ile canlılığını koruyabilmektedir.

Boşalma işleminin hemen ardından, spermlerin dışarıya akması dahi hamileliğin meydana gelmesine engel olmaz. Çünkü vajina içerisinde muhakkak az da olsa sperm kalır, bu spermler de hızlı bir şekilde rahim içerisine ve tüplere doğru ilerler. Bebek yapmak isteyen çiftlere, cinsel ilişkinin ardından kadının 15 ile 20 dakika boyunca sırt üstü yatmasını ve ayağa kalkamamasını tavsiye edilmekte veya kalçasının altına yastık koyarak yükseltmesini önermekteyiz.

Bu tavsiyeler, herhangi bir bilimsel dayanağa bağlı değildir. Ancak klinik pratikte çok fazla uygulanan ve herhangi bir zararı görülmeyen bir tavsiyedir. Bu tavsiyeyi yerine getirmeyen çiftler de, çok rahat bir şekilde hamileliği sağlayabilmektedirler.

Spermin dışarı atılması kısırlığa sebep olur mu?

Netice itibari ile hamile olmak isteyen veya istemeyen çiftlerde, erkeğin cinsel ilişki esnasında kadının içerisine boşalmaması halinde, bu sıvının ilerleyen zamanlarda zaten dışarı akması beklenen gayet normal bir durumdur. Kadının vajinasının içerisinde kalması veya kendi kendine yok olması da söz konusu değildir. Bazı kadınlarda, vajinanın bu spermi dışarı atması çok çabuk gerçekleşirken, bazı kadınlarda da biraz daha yavaş ve geç olur. Ancak bu süre hamileliğin meydana gelmesi bakımından herhangi bir önem arz etmez. Spermlerin dışarıya hemen akması, hamileliğin meydana gelmemesine veya kısırlığa sebebiyet vermez.