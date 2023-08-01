Spirallerin, günümüzdeki en etkili ve en güvenilir yöntemlerinden biri olduğunu; Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Jinekolog ve Obstetrisyenler Birliği ve Amerikan Tıp Birliği de kabul etmektedir.

Spirallerin esas amacı, rahim için döllenme neticesinde meydana gelen zigotun, rahim duvarına tutunmasını ve yerleşmesini önlemek adına enflamasyon oluşturmasıdır.

Spiralin yan etkileri var mıdır?

Spiral yöntemi, dış gebelik riskini arttırabilmektedir. Dış gebelik, embriyonun yani gebeliğin rahim dışında farklı bir alanda gelişmesidir.

Spiral takıldıktan sonra kanama olması ya da adet dönemi dışında lekelenmeler görülmesi spiralde sorun olabileceğini akla getirir.

Şayet spiral uygulanan hastanın kasıklarında ağrı varsa, spiralde bir sorun olduğunu düşünülebilir. Bu gibi yan etkilerin mevcut olması durumunda, çeşitli tedavi yöntemlerine başvurulur. Spiral çıkarılabilir ve yerine yeni bir spiral uygulanabilir.

Spirallerin bir diğer yan etkisi de, vücudu enfeksiyonlara daha açık hale getirmesidir. Enfeksiyon oluşturması durumunda hasta tedavi edilir. Şayet tedaviye istenilen yanıt alınamıyor ise spiral rahim içerisinden alınmalıdır.

Spiral kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Spiralin düzenli olarak kontrol edilmesi oldukça önem teşkil eder. Spiraller genellikle senede bir ya da altı ayda bir kontrol edilir. Bu muayenelerde kontrol edilen, spiralin etkin olarak çalışıp çalışmadığı veya yerinde durup durmadığıdır. Şayet spiral kaymış ise gebelik için risk durumu söz konusu olur.Çünkü spiralin gebelikten koruyucu etkisi oldukça azalmıştır. Bu durumlarda hastanın fikri alınarak, spiral çıkartılabilir ya da yerinde bırakılabilir.

Spiraller, oldukça az yan etkilere sahip,çoğunlukla herhangi bir şikayete yol açmayan doğum kontrol yöntemleridir.

Yan etkileri ise:

Spiralin ilk takıldığı ayda hastada hafif bir kasık ağrısı meydana gelebilir. Bu kasık ağrısı bir iki ay içerisinde kendi kendine geçecektir.

Şayet spiral, bakırlı spiral ise adet kanamasında nispeten artışa yol açabilir. Adet kanamaları normal olan bir kadında ciddi belirtilere ya da sorunlara yol açmaz. Ancak adet kanamaları aşırı olan kadınlarda anemi gibi problemlerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Hormon ihtiva eden spiraller ise adet kanamasında azalmaya sebep olabilir.

Bakırlı spiral, adetlerin sancılı geçmesine yol açabilir ancak hormon ihtiva eden spiral, adet dönemlerinde yaşanan sancıyı azaltır.

Spiralin takılması aşamasında rahim delinmesi söz konusu olabilir.

Spiral; bel ağrısına ya da kilo almaya yol açmaz. Şayet spiral takıldıktan sonra bu gibi durumlarla karşılaşılmış ise bu durumların sebebin araştırılması gerekir.

Bakırlı spiraller, oldukça nadir şekilde metal alerjisine yol açabilir.

Hormon ihtiva eden spiraller ender olarak fonksiyonel yumurtalık kistlerine sebep olabilir.

Spiral dış gebeliğe yol açar mı?

Spiral taktırmış olan kadınların yaygın olarak merak ettiği sorulardan biri de, spirallerin dış gebeliğe yol açıp açmadığıdır.

Spiraller oldukça etkili doğum kontrol yöntemleridir. Bundan dolayı da gebelik riski oldukça düşüktür. Dolayısıyla da dış gebelik riski de azalır. Fakat spiral kullanırken gebe kalma durumunda, bu gebeliğin dış gebelik olma riski daha fazladır.

Spiral kilo almaya yol açar mı?