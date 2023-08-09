Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve GİK Üyesi Av. Sinan Tekin, adil bir vergi sisteminin şart olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Vergilerin cezaya dönüştüğüne, toplumdaki gelir adaletsizliğini de büyüttüğüne dikkat çeken Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla mücadele eden Türkiye’de vergi zamlarıyla birlikte geniş halk kesimlerinin belinin iyice büküldüğünü söyledi.

"Adaletsiz vergi politikaları da zengin-fakir arasındaki gelir uçurumunu artırdı" diyen Tekin, "Zengin-fakir ayrımı yapmadan herkesten aynı verginin alınması büyük bir hata. Hemen herkes Türkiye’de vergi sisteminin bozuk olduğunu söylüyor.Türkiye’de maalesef rantiye ekonomisi destekleniyor. Üretime ve istihdama dönük olmayan servet vergilendirilmeliyken, ülkemize katma değer sağlayan özel sektör ağır vergiler altında inim inim inliyor.Özel sektör vergiyle adeta cezalandırılıyor. Risk alan, istihdam sağlayan, üreten girişimcilerin ve özel sektörün üstündeki vergi yükünün hafifletilmesi lazım. Adil vergi sistemiyle girişimcileri teşvik etmemiz gerek" diye konuştu.