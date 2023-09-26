Bursa'da, Osmangazi ilçesindeki Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde bulunan bir parkta, genç bir sporcu başını spor aletlerinin korumalarına sıkıştırınca, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Gazi Osman Paşa Caddesi üzerindeki söz konusu parkta meydana geldi. Parkta spor yapmak için bulunan genç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başını spor aletlerinin korumalarına sıkıştırdı. Arkadaşları, genç başını sıkıştırdığı durumu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Uzman ekipler, demir makas kullanarak genç sporcunun başını sıkıştığı yerden kurtardılar. Bu müdahale sonucunda genç amatör sporcu güvende ve sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

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