Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırladığı spor, hareket ve aksiyon dolu programa Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başladı. Kuşak buluşmaları çerçevesinde gençler ve yaşlılar vadide birlikte yürüyüş ile egzersiz yaptı, yan yana pedal çevirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle birbirinden güzel programların yer aldığı program takvimi hazırladı. Takvimin ilk etkinliği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ‘Kuşak Buluşmaları’ başlığı ile başladı. Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) yaşlıları ile gençlerin buluştuğu kuşak buluşması, renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya’nın çınarları, vadi içinde gençlerle birlikte pedal çevirdi, yürüyüş ve egzersizler yaptı.

Keyifli geçen programda gençler de yaşlılar da güzel bir hatıra yaşadı ve günü çekildikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Program sonunda iki kuşak Karaman Engelsiz Kafe’de çay ve kahve eşliğinde mola vererek güzel bir sohbet gerçekleştirdi.