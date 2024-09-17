İnegöl Hamzabey Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çalışan işçiler, uçmakta zorlanan bir kuş gördü. Kuşu yakalayan işçiler, inceleyip besledi. Yapılan incelemede nesli tükenmekte olan Balaban kuşu olduğu tepsit edildi.



Bayağı balaban kuşuna Botaurus stellaris adı verilmektedir. Balaban kuşu esasen balıkçılgiller bir diğer ifade ile Ardeidae familyasına ait olan bir kuş türüdür. Tıknaz, büyük ve kahverengi bir görüntüye sahiptir. Bununla birlikte Botaurus lentiginosusa çok benzemektedir. 69 ile 81 santimetre uzunlukta, 100 ile 130 santimetre kanat açıklığına sahip olmaktadır. Genellikle yalnızdırlar ve balıkları, amfibileri avlamaktadırlar. Balaban kuş türü eğer görüldüğünü hisseder ise hareketsiz durmaktadır. Şafak ve gün batımı en aktif oldukları zaman dilimlerini kapsamaktadır. Suyun, kış aylarında donduğu bölgelerden güneye doğru göç etmektedirler.