İnsanların sporun hangi branşında daha başarılı olabileceğini belirleyen genetik yatkınlık analiz testleriyle yapay zekayı birleştiren bir sistem geliştiren moleküler biyolog Yasemin Ük, ekibiyle birlikte gençlerin doğru sporu yapmasının önünü açıyor. Ük, Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) geliştirmeye devam ettiği şirketiyle, olimpiyatlara hazırlanan sporculara ve Fenerbahçe, Göztepe gibi birçok takıma destek veriyor.

Futbolda Arda Güler, okçulukta Mete Gazoz, boksta Busenaz Sürmeneli gibi birçok gencimiz başarılarıyla spor alanında ülkemizin göğsünü kabarttı. 13 milyonla 14-25 yaş arasında Avrupa’nın genç nüfusunun dörtte birini oluşturan ülkemizde, sporla ilgili pek çok bilimsel çalışma da yapılıyor. O çalışmalar arasında sporda genetik yatkınlık analizi çalışmaları da yer alıyor. DNA analizleriyle kişilerin hangi spor dalına daha yatkın olacağını belirleyen bu çalışmalar, daha başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlıyor. Çocukluğundan beri sporla uğraşan 27 yaşındaki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Yasemin Ük de ekibiyle yaptığı çalışmalarda, yapay zekayla birleştirdiği spor yatkınlık analizi ile başarılı sporcuların yetişmesine katkı sunuyor.

Kas yapısı, oksijenlenme, mineral miktarı takip ediliyor

Üniversitedeyken aldığı desteklerle projesini hayata geçiren Yasemin Ük, Uniqgene adını verdiği şirketiyle birçok ünlü kulübün dikkatini çekerken, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) HUB ile projesini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekibiyle geliştirdiği sistemle, sporda yatkınlık analizinin yanı sıra sporcuların kas yapısı, enerji değerleri, oksijenlenme oranları, vücuttaki mineral değerleri, kaslardaki laktik asit birikimi ve hormonsal değerler de takip ediliyor.

Fenerbahçe, Altınordu ve Göztepe gibi takımların tercihi

Yasemin Ük, işletme alanında yüksek lisans yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi’nin genç girişimcilere verdiği imkanlardan yararlanarak büyüyen şirketinin yaptığı çalışmalarla kısa sürede profesyonel liglerde mücadele eden takımların dikkatini çekmeyi de başardı. BAUHUB mentorluğuyla yoluna devam eden ekip, Fenerbahçe, Altınordu, Göztepe gibi köklü takımlara hizmet sunmaya başlarken basketbol, voleybol, tekvando, yüzme ve halter gibi branşlarda da milli oyuncularla çalışma imkanı buldu.

Geç spor keşfi başlangıcı oldu

Genç yaşta başarılı bir girişimi hayata geçiren Yasemin Ük’ün başarısında, çocukluktan beri içerisinde olduğu spor ve annesine olan sevgisinin büyük payı var. Yaklaşık 10 yıl tenis oynayan genç girişimci, hayatını şekillendiren en önemli süreçlerden birini annesinin meme kanseri olduğunu öğrenince yaşadığını söyleyerek süreci şöyle anlattı:

“Lisede okurken, annem kansere yakalandı. Bu nedenle kanser biyolojisini araştırmaya başladım. Yaptığım çalışmalar bende biyolojiye karşı ilgi oluşturdu. Üniversitede moleküler biyoloji ve genetik bölümüne yöneldim. Tedavi sürecinin ardından annem sağlığına kavuştu. Üniversite yıllarında tenis, basketbol, yelken gibi yeni spor dallarına da merak sardım. Üniversite kulüplerinde lisanslı olarak yarıştım. Basketbolda tenisten daha başarılı olduğumu fark edince, acaba çocukken yanlış sporu mu seçtiğimi sorgulamaya, ardından da sporda genetik yatkınlık konularıyla ilgili çalışmaya başladım.”

İngiltere’de yeni şirket

Cevabını aradığı sorudan yola çıkarak kurduğu şirketi büyüten Yasemin Ük, yelken sporu yapmaktan keyif aldığı ekibiyle şimdi de İngiltere’de bir şirket kurdu. Ekibin yeni şirketi dünyada önemli kulüplere de hizmet sunmayı hedefliyor.